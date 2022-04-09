Два водителя погибли в столкновении трех авто на трассе в Татарстане

Смертельное ДТП произошло сегодня днём в Лаишевском районе РТ на 48 км автодороги Казань - Оренбург, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе МВД по РТ.

Предварительно установлено, что водитель Skoda выехал на встречку, где столкнулся с Volkswagen. От удара чешское авто откинуло на легковушку Honda.

«В результате ДТП погиб 54-летний водитель Skoda и 51-летний водитель Volkswagen. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.