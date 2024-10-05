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Появились фото ДТП в Казани, где насмерть сбили мужчину, менявшего колесо
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В распоряжении «Татар - информа» появились фото с места ДТП, где накануне насмерть сбили мужчину, который меня колесо автомобиля.
Напомним, что возле дома №172 на Проспекте Победы водитель легковушки наехал на мужчину, который в этот момент менял колесо.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшему около 60-ти лет.
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