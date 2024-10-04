В Казани насмерть сбили мужчину, который менял колесо автомобиля

Возле дома №172 на проспекте Победы в Казани произошло смертельное ДТП. Об этом «Татар-информу» рассказали в городской Госавтоинспекции.

По данным ведомства, водитель легковушки наехал мужчину, который в это момент менял колесо. От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшему около 60-ти лет.

Сейчас автоинспекторы устанавливают обстоятельства происшествия.