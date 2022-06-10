Появилась запись переговоров пилотов самолета Казань - Сочи, у которого загорелось шасси
В СМИ опубликовали запись переговоров диспетчеров с пилотами, который сел в аэропорту Сочи с загоревшимися шасси, сообщает издание «Известия». Напомним, что у борта авиакомпании Nordwind Airlines, который летел из Казани, при посадке в Сочи загорелась стойка шасси.
– Посадку разрешаю.
– У вас стойка горит, борт 137.
– 553, выходите на второй круг.
– Ушли на второй круг.
– ВВП заблокирована. Там у борта стойка загорелась.
По расшифровке записи стало ясно, что до захода на посадку у самолета не было проблем. Возгорание появилось после разрешения на посадку.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в аэропорту Сочи у борта из Казани при посадке вспыхнула стойка шасси.