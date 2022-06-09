В Сочи эвакуировали пассажиров самолета из Казани, у которого загорелось шасси

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта Сочи, самолет из Казани, у которого загорелось шасси во время посадки, принадлежит авиакомпании Nordwind. У воздушного судна частично загорелось левое шасси.

«Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета. На борту находился 191 пассажир. В настоящее время идет замена шасси на воздушном судне», – отметили в пресс-службе аэропорта.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, прием и выпуск самолетов осуществляется на одной полосе.