news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
9 июня 2022  20:44
Павел Климчак

В Сочи эвакуировали пассажиров самолета из Казани, у которого загорелось шасси

news_top_970_100

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе аэропорта Сочи, самолет из Казани, у которого загорелось шасси во время посадки, принадлежит авиакомпании Nordwind. У воздушного судна частично загорелось левое шасси.

«Благодаря слаженной работе всех служб аэропорта, возгорание было оперативно потушено, пострадавших нет. Пассажиров высадили из самолета. На борту находился 191 пассажир. В настоящее время идет замена шасси на воздушном судне», – отметили в пресс-службе аэропорта.

В данный момент аэропорт работает в штатном режиме, прием и выпуск самолетов осуществляется на одной полосе.

#сочи #аэропорт
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100