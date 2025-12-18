news_header_top
Происшествия 18 декабря 2025 03:07

Поврежденный дронами в порту Ростова-на-Дону танкер загорелся, есть погибшие

Поврежденное сегодня ночью при атаке украинских беспилотников на Ростов-на-Дону судно оказалось танкером, оно загорелось. Об этом рассказал глава города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

«Силами оперативных служб ведется тушение возгорания на танкере, ранее пострадавшем у причала в ЗЖМ (Западном жилом массиве – прим. Т-и) в результате атаки БПЛА», – написал мэр Ростова.

Скрябин заверил, что разлива нефтепродуктов при поражении танкера удалось избежать.

«К сожалению, имеются погибшие и пострадавшие. Информация уточняется», – добавил глава города.

Ранее о повреждении судна, стоявшего в порту Ростова-на-Дону, из-за атаки дронов рассказал губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

