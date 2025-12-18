При атаке дронов повреждено судно в порту Ростова-на-Дону

Сегодня ночью из-за атаки украинских беспилотников повреждено судно, стоявшее в порту Ростова-на-Дону. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

«<…> по предварительным данным, среди экипажа есть жертвы. Информация уточняется», – отметил руководитель региона.

Кроме того, в самом Ростове-на-Дону повреждены два корпуса многоэтажки-новостройки, расположенной на западе города. На уровне пятого этажа зафиксированы разрушения и задымление. Информация о пострадавших пока уточняется, пояснил Юрий Слюсарь.

Кроме того, в другом городе Ростовской области, Батайске, после атаки БПЛА загорелись два частных дома. Сначала губернатор сообщил только о возгорании, а затем стало известно, что четверым жителям Батайска понадобилась медицинская помощь.

По данным пресс-службы АО «Донэнерго», в Батайске из-за технологического нарушения в сети в 00.22 без электричества остались потребители, проживающие в общей сложности на 28 улицах города.