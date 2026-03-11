«Повредили диафрагму иглоукалыванием»: эксперты рассказали о жалобах потребителей в РТ

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» говорили о защите прав потребителей. О том, какую работу ведут надзорные органы, о нововведениях и о том, как избежать нарушения своих прав, говорили эксперты Роспотребнадзора, Госалкогольинспекции и общественники.

«Защита прав потребителей является приоритетным направлением деятельности Роспотребнадзора. В прошлом году к нам поступило более 17,5 тысячи обращений – 56% из них касались жалоб потребителей», – отметила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

Рынок качественных и безопасных для потребителей товаров формируют цифровые инструменты. Так цифровая маркировка защищает от покупки нелегального товара. С помощью системы Роспотребнадзор контролирует движение каждой единицы продукции от производителя до потребителя.

«Система "Честный знак" позволяет использовать в том числе общественный контроль. Свое обращение можно оставить в приложении. Жителей Татарстана, пользующихся системой "Честный знак", больше всего интересует проверка качества никотинсодержащей продукции, молочных товаров, воды и обуви. В оперативном режиме мы рассматриваем все обращения граждан. В прошлом году мы рассмотрели все 619 обращений. По всем из них приняты меры», – сказала Булатова.

По данным ведомства, с 2023 года количество обращений в системе «Честный знак» увеличилось в десять раз. Благодаря обращениям граждан, постоянному мониторингу безопасности и проведению контрольных мероприятий удалось добиться обеления рынка по табачной продукции и упакованной воды.

С каждым годом у потребителей возрастают вопросы к исполнителям услуг. В последнее время участились обращения по поводу бытовых услуг. Люди пользовались объявлениями, которые были брошены в почтовые ящики или висели в подъезде. В Роспотребнадзоре РТ дали несколько советов, как не стать жертвой некачественной услуги.

Перед оказанием бытовой услуги нужно заключить договор в письменном виде. При выборе исполнителя нужно изучить всю информацию о нем: есть ли у него сайт, ИНН, ОГРН, электронная почта. Лучше проверить на сайте налоговой инспекции, действующий ли это хозяйствующий субъект.

«Хотелось бы обратить внимание на оказание платных медицинских услуг. Мы понимаем, что за обращениями стоит не только неудовлетворенность услугой, но и риски для здоровья. Потребители упоминали, к примеру, о некачественной контурной пластике или удалении рубцов с кожи. В одной из жалоб потребитель указал, что ему повредили диафрагму на процедуре иглоукалывания», – рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Исполнители этих услуг размещали свою рекламу в мессенджерах. Они не имели медицинского образования и не принадлежали к какой-либо медицинской организации. Пострадавших привлекла низкая стоимость и большая скорость оказания услуги, но они не задумались о легитимности услуг.

Прежде чем выбрать организацию, нужно узнать, есть ли у нее лицензия на осуществление медицинской деятельности. К тому же ни одна уважающая себя медорганизация не будет заниматься обзвоном в целях саморекламы. Это не желание помочь пациенту, а желание извлечь прибыль, заявила Юлия Булатова.

«У нас сложился портрет потребителя, который становится жертвой нарушений. Вероятно в силу финансового положения люди заключают договоры с контрагентами, которых находят по объявлениям, вручают им деньги без гарантийных обязательств. Потом им приходится обращаться в инстанции», – отметила начальник отдела по развитию и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции РТ Розалия Арсланова.

В основном в Госалкогольинспекцию поступают жалобы по части торговли. Сотрудники ведомства призывают не покупать товары на стихийных точках торговли.

«Товар, купленный в торговой сети, проходит входной контроль: продавец несет за него ответственность. Важно изучить этикетку. Информация на ней указана именно для потребителя. В ней указано, кому предъявлять претензии»,– объяснила Розалия Арсланова.

Одним из основных аспектов деятельности Госалкогольинспекции являются потребительские испытания. Социально-значимые продукты, товары повседневного спроса проходят эти тесты. В 2024 году порядка 30% товаров были признаны несоответствующими требованиям. По итогам прошлого года, после серьезной профилактической работы некачественными признаны всего 10% товаров, в основном это молочные товары.

«Эти цифры радуют нас, но есть нюанс – продукты мы закупали в больших федеральных торговых сетях, а не на стихийных рынках», – отметила Арсланова.

Хорошим подспорьем для потребителя и предпринимателя в сфере защиты их прав является медиативное соглашение. Для его заключения нужно обратиться в центр потребительской медиации.

«Если раньше потребитель писал претензию, предприниматель мог не отвечать на нее и игнорировать иск в суд. За это время он мог избавиться от имущества или объявить себя банкротом. Сейчас достаточно обратиться в центр медиации с заявлением к эксперту-медиатору о том, что вы хотите решить спор досудебно», – объяснила Председатель Региональной Общественной организации РТ «Защита прав потребителей» Юлия Нигматуллина.

Специалисты выслушивают обе стороны. Если решение не принимается, заключается медиативное соглашение – равносильное исполнительному листу при дальнейшем судебном процессе

«Это удобно для предпринимателя, поскольку защищает от потребительского экстремизма. Он будет лишен дополнительных расходов и репутационных рисков», – считает Юлия Нигматуллина.

Если предприниматель не пришел на встречу к медиатору, он не уйдет от неустойки, поскольку центр медиации приглашал его на встречу с потребителем официально.

«Благодаря общим усилиям всех органов, в том числе общественников, в федеральном рейтинге по уровню защищенности потребителей Татарстан с 2016 года уверенно входит в первую тройку. По итогам прошлого года мы заняли второе место», – резюмировала Розалия Арсланова.