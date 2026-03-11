news_header_top
Общество 11 марта 2026 10:26

Роспотребнадзор назвал товары, которые чаще проверяют жители РТ через «Честный знак»

Жителей Татарстана, пользующихся системой «Честный знак», больше всего интересует проверка качества никотинсодержащей продукции, молочных товаров, воды и обуви. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Юлия Булатова.

«В оперативном режиме мы рассматриваем все обращения граждан. В прошлом году мы рассмотрели все 619 обращений. По всем из них предприняты меры», – сказала она.

По данным ведомства, с 2023 года количество обращений в системе «Честный знак» увеличилось в десять раз.

