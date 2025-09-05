Повар Митрофанов назвал топ блюд для осеннего стола

Фото: © «Татар-информ»

Осенью лучше больше есть овощей: баклажаны, кабачки, цукини и так далее. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил повар Валентин Митрофанов.

«Можно сделать томатную основу: томаты с чесноком прожарить, добавить прованских трав, потом положить это все в форму для запекания, добавив сверху кругляшками нарезанные баклажаны, цукини. И после это все запечь», – пояснил он.

Также он рекомендует употреблять в пищу свежие капусту и брокколи.

«Можно сделать стейки из капусты. Берем белокочанную капусту, нарезаем ее на шесть частей либо режем поперек блинами по 2 см толщиной. Далее приспускаем их в бульон овощной или просто варим ее в воде, буквально 10 минут в кипящей воде. После капусту нужно вытащить и в идеале остудить в воде со льдом. Затем полученное блюдо прижариваем на сковородке, добавляем тимьян, розмарин, чеснок», – добавил повар.

Кроме того, можно побаловать себя овощным гарниром, например, приготовить рататуй.

«Можно взять ту же самую капусту и к ней мясо или рыбу пожарить. Главное, в качестве гарнира всегда использовать овощи, в виде того же самого салата», – рекомендовал Митрофанов.

И, наконец, повар рекомендует попробовать грибное ризотто, поскольку сейчас идет сезон грибов.

«Жарим грибы с луком, покупаем рис сорта арборио, жарим его вместе с грибами и луком, добавляем туда белое вино, тимьян, а потом постепенно начинаем добавлять куриный, овощной или грибной бульон. Можно и просто воду добавлять. Посолили и начинаем выпаривать. Причем следует не сразу весь бульон добавлять, а налили 100 г бульона, выпарили его, потом еще 100 г добавили и его выпарили. В конце добавляем пармезан и сливочное масло. Причем, когда добавляем сливочное масло, нужно активно все мешать, чтобы такая эмульсия образовалась», – рассказал спикер.