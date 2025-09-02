Экономист Холод спрогнозировал рост цен на ряд овощей и круп в октябре

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В октябре в России подорожают помидоры, огурцы, перцы и баклажаны, поскольку эти продукты начнут хранить в теплицах, а такой способ хранения считается дорогим. Об этом «Татар-информу» сообщил бывший заместитель министра сельского хозяйства РФ, доктор экономических наук Леонид Холод.

«Осенью так или иначе могут дорожать все продукты, поскольку есть инфляция, однако постепенный рост цен начнется после начала октября. Почему? Потому что у растительной продукции увеличивается стоимость хранения. Например, помидоры и огурцы стоят дешевле всего в период массового выпуска грунтовых. Потом идет переход на дальние и тепличные помидоры с огурцами, а они по определению более дорогие, соответственно и цены на них вырастут. То же самое касается перцев, баклажанов», – объяснил собеседник агентства.

Что касается зерновых, то здесь, по мнению экономиста, роста цен не предвидится за исключением гречки, урожай которой был очень маленьким.

«Два года назад после ажиотажного спроса и сумасшедшего взлета цен произошел ценовой отскок, также предпринимали меры поддержки этого рынка, рынок был заполнен. В этом году посевные площади уменьшились резко, и урожай стал меньше, поэтому возможен рост цен на этот продукт», – считает Холод.

Объективных причин для роста цен на сахар нет, если не случится некоего ценового сговора или ажиотажа, добавил он.

«Мясо в цене тоже будет расти из-за инфляции и издержек», – резюмировал спикер.