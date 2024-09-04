«Повалили его на пол, чтобы не уничтожил свой телефон»: как задерживали блогера Алибекова

«Мы видели видео, в котором он дискредитировал Вооруженные Силы РФ»

Блогер Асхабали Алибеков, чье дело о нападении на полицейского рассматривает Вахитовский суд Казани, сегодня вновь сделал ставку на свою излюбленную манеру эпатажного поведения.

«Нет, это какой-то цирк!» – кричал Алибеков во время процесса.

Судья неоднократно делал ему замечания за выкрики и давление на свидетелей.

Уголовное дело на Алибекова было возбуждено после того, как в момент задержания он дважды ударил сотрудника по ноге.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Полицейские встретили Асхабали Алибекова на перроне в Казани, куда он прибыл, по собственному признанию, для того, чтобы подать заявления в ЦИК – очень хотел стать наблюдателем на выборах. Алибеков уверял, что на него навалились не менее полутора десятков человек и повалили на землю. Якобы вкололи ему что-то, после чего у него закружилась голова.

Сотрудник Центра противодействия экстремизму МВД, который по делу проходит свидетелем, рассказал сегодня суду, что именно происходило в тот день на железнодорожном вокзале Казани.

«Незадолго до инцидента мы наткнулись на видеоканал под названием ‘’Дикий Десантник’’, где выявили факты дискредитации армии России. В отделе полиции на Япеева на него было заведено дело по статье 20.3. И уже после мы узнали, что Алибеков едет в Казань», – рассказал старший оперуполномоченный Центра противодействия экстремизму МВД по РТ Михаил Тимофеев.

Трое сотрудников ЦПЭ подошли на перроне к полицейским, которые патрулировали вокзал. Одеты оперативники ЦПЭ были в гражданское, а по закону в задержании могут участвовать полицейские, одетые в форму. Поэтому оперативники обратились за помощью к коллегам.

Когда Алибеков увидел их, он, по их словам, начал вести себя нервно. В какой-то момент он вытащил свой телефон и разбил его о бетонный угол перрона, после чего выбросил его на рельсы.

«В целях предотвращения уничтожения возможных улик и во избежание нанесения вреда себе или окружающим мы повалили его на пол и задержали, заведя руки за спину», – рассказал сотрудник полиции Алмаз Шайдуллин.

Алибеков начал вести себя агрессивно: сопротивлялся, упирался ногами, дважды ударил ногой полицейского Алмаза Шайдуллина, который вел его под руку. Кричал о том, что он – журналист, что его похищают. Кричал сыну, который все это время находился рядом с ним, чтобы тот звонил журналистам.

«Цирк окончен, дальше пойду сам»

Когда Алибеков узнал, что его уголовное дело о нападении на полицейского дошло до суда, он попросил о проведения суда в особом порядке, но ему отказали.

Сегодня в суде он неоднократно нарушал порядок, несмотря на замечания судьи. При допросе свидетелей задавал свои вопросы не по регламенту, давил на свидетелей и потерпевшего. После отклонения вопросов, заданных неправильно, картинно возмущался.

Жизнь Асхабали Алибекова изобилует событиями. Он печально известный скандальный блогер, который ведет свой канал под названием «Дикий Десантник», сам бывший военный. Когда-то служил во флоте, там же получил первый срок за то, что сломал челюсть сослуживцу.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В 2022 году его оштрафовали за дискредитацию Вооруженных Сил России. Позже он снова был снова осужден за дискредитацию, получил год и два месяца.

Не исключено, что эпатажное поведение Алибекова ограничивается тем временем, в течение которого он находится в прицеле объективов. В день задержания, когда рядом больше не было людей, Алибеков, по показаниям свидетелей, сказал полицейским: «Цирк окончен, дальше пойду сам».

К слову, версию свидетелей подтверждают и видеозаписи с регистраторов полицейских, и запись с телефона сотрудника ЦПЭ.