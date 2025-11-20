Потухшие Галимов, Барабанов и Яшкин: тупик Гатиятулина – почему звезды «Ак Барса» гаснут

Не одни вратари проваливают текущий регулярный чемпионат в «Ак Барсе». Целая группа дорогостоящих записных лидеров буквально растворилась и больше не приносит необходимой пользы. Потухли 95-миллионные Барабанов и Яшкин, вернулся к привычному состоянию Галимов, не вытянул Алистров. «ТИ-Спорт» разбирает, почему и как тускнеют звезды в «Ак Барсе».





Фото: ak-bars.ru

Приглашенные звезды теряют яркость в Казани. В чем дело?

Накануне мы расписали проблемы, которые мешали «Ак Барсу» в последних проваленных играх с минским «Динамо» и ЦСКА: проблемы с вратарями, отсутствие гибкости Анвара Гатиятулина, присущей ему еще в прошлом сезоне… И понять его в целом можно: даже перестроения или своевременные замены вратарей не работают так, как хотелось бы тренерскому штабу.

Но вопросы сегодня необходимо задавать и самим хоккеистам, которые должны исполнять роли лидеров на льду. Потухли не только Артем Галимов и Александр Барабанов.

В «Ак Барс» в последние годы буквально каждое межсезонье приходят игроки, котирующиеся на уровне звезд КХЛ. Однако буквально через сезон они постепенно проседают, сдают в уровне и превращаются в заурядных хоккеистов, ничем не выделяющихся на общем фоне лиги, и теряют вкус к игре.

Остается вопрос: дело в обволакивающей системе «Ак Барса» или в подходе тренерского штаба Анвара Рафаиловича. Так или иначе, огня в глазах записных лидеров «Ак Барса» сегодня нет. Картина чем-то напоминает ситуацию с сезоном 2023/2024, когда даже Александр Радулов, Вадим Шипачев, Дмитрий Кагарлицкий и Станислав Галиев, выходившие полугодом ранее в финал Кубка Гагарина, просто перестали получать удовольствие от хоккея и всем скопом провалили сезон 2023/2024. Найти решение, как завести игроков, Зинэтуле Билялетдинову тогда не удалось. Не находит пока решения и Анвар Гатиятулин. От того, сумеет ли он вернуть звездам желание на льду, зависит исход сезона.

Сейчас на счету Артема Галимова всего 4 заброшенные шайбы в 26 играх «регулярки» Фото: ak-bars.ru

Артем Галимов. Большой талант при отсутствии нужных человеческих качеств

Самыми очевидными кандидатами на роль главного разочарования первой трети сезона в «Ак Барсе» стали нападающие Артем Галимов и Александр Барабанов. В разгромном матче с ЦСКА первый отметился только спорами с судьями, второй – одним лишь эффектным обыгрышем оппонента во втором периоде.

На фоне бесчисленных походов на подкасты, участия в автограф-сессиях и рекламных акциях «Ак Барса» 95-й номер буквально «поймал звезду». Предположить, что Галимов не сможет повторить прошлый регулярный чемпионат (тогда она набрал 59 очков при 35 шайбах), было несложно. Все уже привыкли, что форвард не отличается стабильностью или волевым характером, чтобы работать в тех случаях, когда мотивация падает. Но что проседание в результатах будет настолько катастрофичным, мало кто мог предположить. Сейчас на счету нападающего всего 4 заброшенные шайбы в 26 играх «регулярки».

Поначалу некоторые эксперты пытались назвать основной причиной провала то, что 95-го перестали использовать в первых звеньях и давать ему прежний айстайм. Но это неправда: Артем Галимов получил огромное количество шансов в первой тройке нападения и на предсезонных играх, и на старте регулярного чемпионата.

Пробовали его наигрывать как в первом звене с Яшкиным и Барабановым, так и во втором – с Хмелевским. Но с мертвой точки дело не сдвинулось ни на миллиметр. На льду по-прежнему лишь тень прошлогоднего Артема.

А учитывая, что это далеко не кубковый игрок, ожидать его преобразования в Кубке Гагарина не приходится.

Все это дополняется и слухами об особом пристрастии Галимова к различным формам развлечений вне льда. Судя по всему, все эмоции у нападающего уходят именно туда, а на игры за «Ак Барс» их не хватает.

Резюмируя происходящее, приходится констатировать, что 26-летний форвард обладает большим талантом, но человеческих качеств Артема не хватает для того, чтобы грамотно ими распоряжаться в карьере.

У вернувшегося из НХЛ Барабанова в нынешнем сезоне всего лишь 2 заброшенные шайбы в 27 играх и показатель полезности «-7» Фото: ak-bars.ru

Александр Барабанов. Самые дорогие 3 гола сезона

У Барабанова дела еще хуже, чем у Галимова. У вернувшейся из НХЛ звезды в нынешнем сезоне всего лишь 2 заброшенные шайбы в 27 играх и показатель полезности «-7». Правда, он много ассистирует, набрав 13 передач.

Вот только в отличие от Галимова за Александром числится один из самых тяжелых контрактов во всей Континентальной лиге – в 95 миллионов рублей. По диаграмме «цена – качество» Барабанов просел катастрофически. Пожалуй, это самые дорогие три шайбы для «Ак Барса» за последние годы.

Если информация, что «Ак Барс» ищет варианты расставания с форвардом, окажется лишь слухами и домыслами, то она точно имела все основания для возникновения. Казанцам катастрофически не хватало места под потолком зарплат в течение всего лета и осени, и чтобы приобрести кого-то, постоянно приходилось искать решения через подписания контрактов. Разгрузка ведомости почти на сто миллионов серьезно облегчила бы жизнь Марату Валиуллину.

Освобождение такой суммы позволило бы решить, к примеру, вратарский вопрос, пригласив сильного бэкапа или даже основного вратаря на смену нынешним проваливающимся голкиперам.

И тем не менее отказываться от такого мастеровитого нападающего, даже с учетом его трудностей на льду и высокой зарплаты, сейчас может быть опрометчиво. Барабанов, как правило, хорошо выступает в плей-офф, и в решающей стадии «Ак Барсу» может просто не хватить именно форварда такого плана. Да и желающие забрать игрока с таким контрактом сегодня вряд ли найдутся – у всех уже забиты платежки.

У Яшкина 11 заброшенных шайб за 27 игр и еще 7 ассистов. Это совсем не те цифры, которых ждешь от лидера при зарплате в 95 миллионов рублей Фото: ak-bars.ru

Дмитрий Яшкин играет по инерции при зарплате в 95 миллионов

Уже не тот, что был, и Дмитрий Яшкин. Сегодня среди болельщиков «Ак Барса» в тренде требовать от тренерского штаба вернуть омскому чеху капитанскую нашивку, указывая, как несправедливо с ним поступили, но в прошлые пару сезонов среди болельщиков преобладали совсем другие настроения.

Все отчего-то забыли, что Яшкин давно растерял свою скорость на льду, а осенью 2023-го все указывали, что он сильно набрал вес и перестал действовать остро. Досталось Яшкину и за беззубый плей-офф прошлого сезона. Никому не нравилась и информация, что форвард имеет особое положение перед Анваром Гатиятулиным и может спокойно заходить к нему в тренерскую, чтобы обсудить других игроков. До сих пор поговаривают, что Дмитрий Юдин уезжал из Казани не столько по игровым причинам, сколько в результате конфликта с Яшкиным.

Ну и вишенкой на торте стала внехоккейная жизнь Дмитрия, где он, мягко скажем, не выступил примерным семьянином.

Мозг запоминает только хорошее, поэтому былые грешки никто вспоминать не любит. Но если проанализировать последний сезон, то Яшкин совсем не выступает в качестве лидера вне льда и на льду.

В нынешнем чемпионате у экс-капитана все не так уж плохо. У него 11 заброшенных шайб за 27 игр и еще 7 ассистов. Это далеко не худший результат в команде, но и совсем не те цифры, которых ждешь от лидера при зарплате в 95 миллионов рублей. Да и ценность этих шайб, как правило, не самая высокая. Вот уже второй сезон Яшкин забрасывает в играх, когда «Ак Барс» и без того уверенно ведет в счете. Решающих или спасительных голов чешский форвард практически не забрасывает.

Куда-то пропала его борьба на пятаке – сегодня эту функцию полностью взял на себя Илья Сафонов, потух Яшкин и в творческой составляющей. Сложно вспомнить, когда Дмитрий создавал хоккейный шедевр, а не забрасывал, получив шайбу на «усах».

«Ак Барсу» необходим совсем другой Дмитрий Яшкин.

Алистров не может забить с середины октября, что делает стартовую пятерку с Барабановым и Яшкиным еще более бесполезной Фото: ak-bars.ru

Алистров быстро затух. Что делать с его контрактом?

Владимира Алистрова приглашали в «Ак Барс» не в качестве готовой звезды Он провел очень скомканный период карьеры в СКА, так и не сумев толком выйти на прежний уровень после травмы. Однако в начале сезона он быстро выгрыз себе место в стартовой пятерке благодаря тому, что стабильно забрасывал нужные шайбы.

За первые пятнадцать матчей он забросил 5 шайб и отдал 8 ассистов. А вот дальше случилась яма, длящаяся вот уже десять игр. Алистров не может забить с середины октября, что делает стартовую пятерку с Барабановым и Яшкиным еще более бесполезной.

Зарплата Владимира в «Ак Барсе» в текущем сезоне составляет 22 миллиона рублей (способ втиснуть игрока под потолок зарплат), а в следующем сезоне она увеличится более чем в два раза, до 53 миллионов рублей. Если дело так и продолжится, то генеральному менеджеру придется думать над тем, как избавиться от невыгодно возрастающего договора, не попав при этом на претензии игрока, который потеснился по первому году контракта именно за счет второго года.