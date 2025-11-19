Несладкий ноябрь: почему «Ак Барс» вновь сбился на серию крупных поражений

Уже пять поражений в семи ноябрьских матчах потерпел казанский «Ак Барс», а в последних играх вернулись и крупные поражения. Запахло «черным сентябрем», хоть и не во всех компонентах. «ТИ-Спорт» разбирает, как казанцы снова потеряли уверенность, почему нервничает Гатиятулин и что не так со вторыми периодами «Ак Барса».





Фото: "Татар-информ" / Салават Камалетдинов

Тень сентября над «Ак Барсом» или злой рок реализации?

Еще на прошлой неделе в информационном пространстве был моден тезис, что «Ак Барс» сумел избежать кошмара сентября и проскочил неудачную серию, отделавшись малой кровью. Однако теперь становится очевидно, что тени прежних проблем «Ак Барса» уже нависают над командой. Пусть и не в таком радикальном виде, как в начале сезона, но старые «болячки» дают о себе знать.

Из семи встреч ноября казанцы проиграли в пяти. А пропускать казанская команда вновь стала целыми охапками почти в каждой игре. Пятнадцать (!) шайб пропустили казанцы только за последние три игры. Всего же в семи ноябрьских матчах казанцы пропустили уже 27 раз.

Вновь стало очевидно, что вратари «Ак Барса» так и не могут показывать одного стабильного уровня на протяжении длинной серии – рано или поздно происходит срыв.

По-прежнему мало забивают лидеры команды – Александр Барабанов разучился забрасывать еще в сентябре, Артем Галимов забыл, что должен изображать из себя лидера и «кумира молодежи», Владимир Алистров забросил вчера впервые за девять игр.

Что действительно стало лучше – розыгрыш лишнего на льду. Вот и вчера первую (и единственную) шайбу казанцам удалось забросить при розыгрыше лишнего. Благодаря этому «Ак Барс» теперь получает некоторое преимущество в матчах при прочих равных, что позволило забрать две игры ноября – с «Нефтехимиком» (4:1) и московским «Динамо» (5:4). В последнем случае решающим стало мастерство окрыленного приездом в Казань семьи Митчелла Миллера.

Вопросы об этих проблемах накопились, и на пресс-конференции настало время их задать. Анвар Гатиятулин же был заметно раздражен.

– Вы говорили, что после сентябрьского матча с «Авангардом» у вас был серьезный разговор с игроками. Не пришло ли время для еще одного такого разговора после пятого поражения в семи матчах?

– Если не брать прошлый матч с минским «Динамо», мы уступили в равных играх, в равной борьбе. Нет, не думаю, что это кризис. Команда показывает хорошие отрезки. Другой вопрос, почему реализация хромает, вот здесь есть над чем работать, нужно усиливать этот компонент, – сказал Гатиятулин.

Фото: «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Корреспондент «ТИ-Спорта» решил уточнить, нет ли у наставника ощущения, что в команде вернулись сентябрьские настроения и проблемы с психологией, вновь напомнив про пять поражений ноября. Заметно занервничав, главный тренер «Ак Барса» вновь отметил, что соперники просто лучше использовали свои моменты.

– У вас нет впечатления, что команда на льду и вне льда ведет себя так же, как в сентябре? Что есть те же проблемы с психологией?

– Я отвечал на похожий вопрос. Если не брать игру с Минском, то в предыдущих матчах игра была равная. Но в ключевых моментах соперник реализует их лучше. У нас есть время до следующей игры, будем над этим работать.

Гатиятулин потерял гибкость прошлого сезона

С одной стороны, сетования Анвара Гатиятулина имеют основания. К примеру, вчера хоккеисты ЦСКА забрасывали практически все, что бросали по воротам. За первый период армейцы бросили лишь трижды в створ ворот Билялова, а на четвертый сравняли счет (1:1). За два периода гости нанесли только восемь бросков, из которых забросили – три! При этом одну забили, играя в меньшинстве.

«Не знаю, с чем это связано. Вроде работаем, но шайба заходит в наши ворота», – не смог найти объяснения после игры в раздевалке Александр Барабанов.

Можно говорить о провале Тимура Билялова, но и качество бросков в исполнении армейцев было значительно повыше.

«Знаете, есть такое правило: при хорошем меньшинстве лучший игрок – вратарь. Это не только нас касается, а в целом», – отметил главный тренер ЦСКА на послематчевой пресс-конференции.

Вряд ли это был намеренный выпад в сторону Тимура Билялова, но изречение Никитина выглядит очень уместным и своевременным.

Фото: «Татар-информ» / Салават Камалетдинов



Но здесь только половина правды. Возникает вопрос, почему Анвар Гатиятулин будто возвращается к своим «заводским настройкам» времен «Трактора» и все меньше проявляет гибкость? Даже после трех и четырех пропущенных шайб наставник «Ак Барса» решил не проводить замену вратаря. Но если это решение можно объяснить тем, что и Михаил Бердин совсем не блещет надежностью, то непонятно, почему тренерский штаб даже не пытается дать шанс тому же Максиму Арефьеву, который в прошлом сезоне уже хорошо показал себя в КХЛ. В ситуации, когда оба вратаря не всегда дают шанс команде, нужно искать другие решения. Пока что тонкости в действиях Гатиятулина не видно.

В прошлом сезоне специалиста много хвалили именно за то, что он поменялся после «Трактора», поехал за океан и теперь действует более разносторонне. Пожалуй, этого сегодня не хватает наставнику «Ак Барса».

Ужасные вторые периоды. Почему команда проваливает середину игры?

Выше мы уже перечислили проблемы с пропущенными шайбами, которые «Ак Барс» пропускает даже при минимальных бросках соперника.

Но в последнее время у команды Гатиятулина стала прослеживаться одна четкая закономерность – больше всего «Ак Барс» пропускает во вторых периодах.

В матче с московским «Динамо» казанцы пропустили три раза во второй двадцатиминутке. В последующей игре с минским «Динамо» – дважды за срединный период. Вчера в игре с ЦСКА – все те же три шайбы за двадцатиминутку.

Корреспондент «ТИ-Спорта» привел эти нехитрые цифры на пресс-конференции, на что Анвар Рафаилович вновь повторил тезис о том, что команда упускает моменты, а соперник свои реализует.

«Про эти ключевые моменты я и говорю. Мы во вторых периодах тоже много шансов создавали перед воротами соперника, но не реализовывали, в отличие от соперников. Идет рабочий процесс, все эти моменты мы исправляем» – ответил Анвар Рафаилович.

Фото: «Татар-информ» / Салават Камалетдинов

Часто в таких случаях говорят о неудобной дальней скамейке, но здесь явно дело в другом, проблема касается и выездных игр. Надеемся, что тренерский штаб обратит внимание на эту простую статистику и поймет природу провалов середины игры.