Потребление электроэнергии в Татарстане в январе выросло на 3%

Потребление электроэнергии в Республике Татарстан в январе 2023 года выросло на 3%, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Татар-информу» рассказал директор Регионального диспетчерского управления (РДУ) Татарстана Андрей Большаков.

По его данным, рост был связан с температурным фактором (среднемесячная температура в первом месяце нового года была на 2 градуса по Цельсию ниже, чем в январе 2022-го), а также с увеличением потребления предприятиями по добыче и переработке нефти, и автомобильной промышленности (КАМАЗ, ТАНЕКО, «Татнефть»).

По данным «Системного оператора», потребление электроэнергии в Татарстане в январе 2022 года составило 3075,1 млн кВт*часов (тогда этот показатель был на 9,3% больше объема потребления в январе 2021 года). Так как диспетчер энергосистемы больше не раскрывает абсолютных значений потребления, с учетом обозначенного роста примерный объем в этом январе мог приблизиться к 3,2 млрд кВт*часов.

Кстати, в прошлом январе рост показателей в РДУ Татарстана связывали с увеличением потребления предприятиями автомобильной и химической промышленности, трубопроводного транспорта, по производству нефтепродуктов, населения и мелкомоторной нагрузки, а также ТЭС на собственные нужды.

По данным Андрея Большакова, выработка электроэнергии в Татарстане за январь 2023 года выросла по сравнению с тем же периодом прошлого года на 6% (год назад динамика, так же к январю 2021-го, была аналогичной – 6,3%). На этот раз главный вклад в рост внесли казанские ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, Набережночелнинская ТЭЦ, а также Лемаевская ПГУ-ТЭЦ, с июля прошлого года заработавшая на «Нижнекамскнефтехиме» (в январе 2022-го она еще не работала). В абсолютных значениях выработка могла дойти до 2,8 млрд млрд кВт*часов.

Все это позволило снизить объемы перетока мощности в энергосистему Татарстана в январе на 17,2% (к уровню прошлого года). Тогда суммарный переток составил 401,1 млн кВт*час.