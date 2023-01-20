Потребление электроэнергии в Татарстане к 2028 году вырастет на 9% – СО ЕЭС

Потребление электрической энергии в Республике Татарстан к 2028 году вырастет до 36,1 млрд кВт*часов, среднегодовой темп прироста на предстояющую пятилетку 2023-2028 годов составит 1,82%.Такой прогноз содержится в обосновывающих материалах к проекту единой схемы и программы развития электроэнергетических систем РФ на 2023-2028 годы, которые «Системный оператор» (диспетчер ЕЭС России) выложил на своем сайте для общественного обсуждения.

Напомним, с конца прошлого года «Системный оператор» не публикует в открытом доступе оперативные данные по динамике потребления и выработки ни в ЕЭС России, ни в региональных энергосистемах. Однако глава РДУ Татарстана Андрей Большаков в интервью «Татар-информу» заявлял, что по итогам 2022 года рост потребления в республике составил 3,6%. По нашим расчетам, этот показатель составил в прошлом году примерно 33 млрд кВт*часов. Таким образом, потребление в 2028 году, согласно прогнозу СО ЕЭС, вырастет на 9,4%.

В прогнозном документе говорится, что в 2023 году потребление электроэнергии в Татарстане должно составить 33,6 млрд кВт*часов. Наибольший за предстоящую пятидетку годовой прирост потребления электроэнергии прогнозируется в Татарстане в 2024 году – плюс 2,75% год к году, до 34,5 млрд кВт*часов. Наименьший – в 2028 году – на 0,46% больше, чем в предыдущем году.

Отмечается, что при формировании прогноза были «учтены планы по реализации инвестиционных проектов», однако в списке крупнейших (более 50 МВт) приведен лишь один – развитие Завода транспортного электрооборудования в Набережных Челнах, которому в текущем году потребуется дополнительная мощность в 73 МВт. В целом же «прогнозная динамика» роста потребления электроэнергии в Татарстане обусловлена увеличением потребления за счет развития действующих производств – «основной прирост ожидается в нефтеперерабатывающем комплексе», а также ростом потребления в домашних хозяйствах. Но «на перспективу в структуре потребления электрической энергии сохранится большая доля промышленного производства (свыше 50%)».

Максимум потребления мощности к 2028 году достигнет 5326 МВт, среднегодовой темп прироста составит 1,6%. Уже в текущем году этот показатель, судя по прогнозам, должен вырасти до 5003 МВт. Наибольший годовой прирост прогнозируется в следующем году (плюс 1,9%, до 5098 МВт), «что обусловлено планируемым приростом мощности на объектах нефтепереработки». Напомним, на данный момент исторический максимум составляет 4947 МВт, и этот рекорд был установлен всего лишь 10 января при среднесуточной температуре воздуха минус 26,1 по Цельсию.

Удивительным выглядит другой раздел обосновывающих материалов – прогнозируемые объемы ввода и вывода из эксплуатации генерирующих мощностей на электростанциях в Татарстане, также в 2023-2028 годах. Судя по документу, составленному самим «Системным оператором», в республике все планы остаются в силе, так как ввод по-прежнему прогнозируется в объеме 1131,3 МВт, в том числе 1060 МВт на ТЭС и 71,3 МВт на ВЭС. В материалах остался проект модернизации Заинской ГРЭС, со вводом в 2026 году, хотя строительство ПГУ на 850 МВт «Татэнерго» в прошлом году «заморозило» из-за отказа американской General Electric поставлять оборудование. А также – строительство итальянской Enel ветропарка в Чистопольском районе, причем с вводом уже в 2024 году, от проекта в этой компании также пока отказались.

В соответствии с этими планами оставлены пока в силе и планы по выводу 939,9 МВт только на ТЭС (главным образом, на той же Заинской ГРЭС, где после запуска ПГУ планировалось демонтировать четыре устаревших энергоблока сопоставимой суммарной мощности).

«При реализации запланированной программы развития генерирующих мощностей» установленная мощность электростанций Татарстана к 2028 году должна вырасти до 8782,4 МВт, сказано в материалах. На 1 января 2022 года этот показатель составлял 8101,6 МВт.

Впрочем, впереди – обсуждение проекта схемы, и доработка его с учетом всех замечаний.