Из-за морозов в Татарстане был установлен исторический максимум электропотребления

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В энергосистеме Республики Татарстан установлен новый исторический максимум потребления электрической мощности. По оперативным данным АО «СО ЕЭС» (диспетчер ЕЭС России), в течение двух суток его значение было превышено в пять раз, достигнув в итоге 4947 МВт.

Только в течение одних суток, 9 января 2023 года, при среднесуточной температуре наружного воздуха -30,1 ºС было установлено три новых значения исторического максимума. В 10:00 максимум составил 4874 МВт, в 16:00 – 4883 МВт, в 17:00 – 4896 МВт, что превышает значение, зафиксированное 6 декабря прошлого года. Тогда при существенно более теплой погоде, при среднесуточной температуре наружного воздуха -15,6 ºС, максимум составил 4821 МВт (это было на 54 МВт больше величины прежнего рекорда, достигнутого 24 декабря 2021 года). Новые максимумы, таким образом, превышали декабрьское достижение а 1,1% (или на 53 МВт), на 1,3% (62 МВт) и на 1,5% (75 МВт) соответственно.

Но 10 января при среднесуточной температуре наружного воздуха -26,1 ºС в течение суток было установлено еще два новых рекорда: в 16:00 максимум составил 4916 МВт, в 17:00 – 4947 МВт, что превышает значение, зафиксированное 9 января на 0,4% (или на 20 МВт) и на 1% (или на 51 МВт) соответственно.

Основная причина таких рекордов – погодный фактор: среднесуточные температуры наружного воздуха были значительно ниже нормы. «В условиях высокого уровня потребления мощности энергосистема Республики Татарстан функционировала стабильно», – подчеркнул директор РДУ Татарстана Андрей Большаков. По его словам, при подготовке к прохождению зимних максимумов нагрузки 2023 года специалисты «Системного оператора» проводили расчеты для наименее благоприятных температурных условий. Поэтому диспетчер ЕЭС России заблаговременно сформировал резерв генерирующего оборудования в объеме, необходимом для устойчивого прохождения зимних максимумов нагрузки.

Напомним, декабрьский исторический рекорд в РДУ Татарстана объясняли «увеличением потребления предприятиями нефтедобычи и нефтепереработки». Установленная электрическая мощность объектов генерации в энергосистеме Татарстана составляет 8588,63 МВт. Таким образом, резервы в республике имеются, и вполне существенные.