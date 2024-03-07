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Потребительская корзина в Татарстане с декабря подорожала на 1,1%
В январе 2024 года стоимость фиксированного набора товаров и услуг в Татарстане составила 18 879,44 рубля. С декабря 2023-го цифра увеличилась на 1,1%, следует из нового доклада Татарстанстата о социально-экономическом положении РТ.
Что касается показателя по всем регионам ПФО, в среднем корзина подорожала на 0,8%. Помимо Татарстана, выше среднего значения цифры зафиксированы в Самарской области (+1,7%), Пермском крае (+1,6%), Кировской области (1,2%) и Марий Эл (+1,0). Меньше всего потребительская корзина показала рост в Чувашской республике (+0,2).
По стране стоимость фиксированного набора товаров и услуг увеличилась на 0,8%.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что, согласно данным Татарстанстата, за год Татарстане на 50% выросло производство компьютеров и в два раза — лекарств.
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