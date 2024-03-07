За год Татарстане на 50% выросло производство компьютеров и в два раза — лекарств

В январе 2024 года выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий в Татарстане увеличился на 50,9% от показателей годичной давности. В 2,4 раза выросло производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине. Об этом говорят данные динамики промпроизводства в Татарстане, подготовленные Татарстанстатом.

Столь же высокие показатели отмечены в области обработки древесины и производства изделий из дерева и пробки — +53,3%, а в изготовлении мебели — +26,7%. Далее следуют производство прочих готовых изделий — +23,5%, готовых металлических изделий (не входят машины и оборудование) — +12,6%, кожи и изделий из нее — +11,2%. В пределах 10% выросли выпуск электрооборудования, производство машин и оборудования, резиновых и пластмассовых изделий, прочей неметаллической минеральной продукции, в том числе стройматериалов, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, бумаги, ремонт машин и оборудования, а также продуктов питания.

Однако в части отраслей отмечается снижение объемов производства. Самое резкое изменение произошло в полиграфической деятельности, где показатели снизились на 30,5%, далее следуют изготовление одежды — 8,1%, металлургическое производство — 7,2% и ряд других отраслей.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»