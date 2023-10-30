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Потоп на улице Фучика в Казани образовался из-за аварии на водопроводе
Непроходимая лужа на проезжей части в Приволжском районе Казани образовалась из-за аварии на водопроводе по улице Юлиуса Фучика, 55Б. Об этом «Татар-информу» сообщили в диспетчерской службе «Водоканала»
«Сейчас на месте работает аварийная служба. Бригада специалистов устраняет аварию», – рассказали агентству.
Ранее мы сообщали, что жители Казани жалуются на непроходимую лужу на дороге по улице Фучика рядом с пешеходным переходом. Чтобы избежать воды по колено, людям приходится пересекать дорожную часть в опасных местах.
Жители Приволжского района отмечали, что, возможно, проблема возникла из-за того, что где-то прорвало трубу.
«Невозможно перейти дорогу. Из двора течет вода, видимо, прорвало трубу», – комментирует жительница.
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