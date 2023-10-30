Потоп на улице Фучика в Казани образовался из-за аварии на водопроводе

Непроходимая лужа на проезжей части в Приволжском районе Казани образовалась из-за аварии на водопроводе по улице Юлиуса Фучика, 55Б. Об этом «Татар-информу» сообщили в диспетчерской службе «Водоканала»

«Сейчас на месте работает аварийная служба. Бригада специалистов устраняет аварию», – рассказали агентству.

Ранее мы сообщали, что жители Казани жалуются на непроходимую лужу на дороге по улице Фучика рядом с пешеходным переходом. Чтобы избежать воды по колено, людям приходится пересекать дорожную часть в опасных местах.

Жители Приволжского района отмечали, что, возможно, проблема возникла из-за того, что где-то прорвало трубу.

«Невозможно перейти дорогу. Из двора течет вода, видимо, прорвало трубу», – комментирует жительница.