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Казанцы сняли на видео потоп на проезжей части улицы Фучика
Жители Казани пожаловались на непроходимую лужу на дороге по улице Фучика рядом с пешеходным переходом. Чтобы избежать воды по колено, людям приходится пересекать дорожную часть в опасных местах.
Жители Приволжского района отмечают, что, возможно, проблема возникла из-за того, на улице прорвало трубу.
«Невозможно перейти дорогу. Из двора течет вода, видимо, прорвало трубу», – комменитрует жительница.
Отметим, что общая протяженность ливневок в столице Татарстана составляет 467 км. В прошлом году власти Казани заявили о планах переустроить систему ливневок для борьбы с подтоплениями дорог после дождей. Пресс-служба мэрии отчиталась о создании в ходе этой работы 24 км новых сетей.
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