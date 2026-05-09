«У соперника много сильных сторон, но мандража не испытываем»: «Ак Барс» готовится к финалу с «Локомотивом»

Накануне выезда в Ярославль на финальную серию Кубка Гагарина «Ак Барс» провел открытую тренировку для болельщиков. Настроить «барсов» перед битвой с «Локомотивом» на «Татнефть-Арену» пришли около 700 любителей хоккея. Как команда готовится к решающему раунду и с какими эмоциями вступает в финал – в материале «Ти-Спорта».





Сегодня «Ак Барс» провел открытую тренировку в «Татнефть-Арене» для болельщиков и представителей прессы. В День Победы желающих поддержать любимую команду перед стартом финала Кубка Гагарина оказалось не меньше, чем в предыдущем раунде, когда понаблюдать за тренировкой «барсов» пришли около 700 человек. Вполне вероятно, что среди этих людей были и те, кому не удастся попасть на домашние игры финала, – билеты на матчи были раскуплены за два часа после поступления в продажу. Стоили они, к слову, от 3400 до 8200 рублей.

По традиции с трибуны за тренировкой команды наблюдали экс-наставник татарстанцев Зинэтула Билялетдинов и генеральный менеджер клуба Марат Валиуллин, периодически обменивавшиеся замечаниями.

Само занятие началась с установки – главный тренер Анвар Гатиятулин что-то объяснял своим подопечным, рисуя маркером на планшете. Затем хоккеисты разбились на несколько групп для выполнения технических упражнений.

Несмотря на праздничный день и присутствие болельщиков, атмосфера на льду была на сто процентов рабочей. Как и в любой спортивной команде, находилось место для шуток и подколов, но на лицах игроков читалась сосредоточенность.

После индивидуальных упражнений «барсы» приступили к полноценной игровой тренировке в двустороннем формате. Завершилось все отработкой игровых схем и традиционной «заминкой» в центре поля.

Гатиятулин: «Мы заслужили возможность бороться за эту цель»

Больше всего вопросов у журналистов было, конечно, к Гатиятулину. Отметим, что это первый финал плей-офф КХЛ в карьере 50-летнего специалиста в качестве главного тренера. На вопрос, какие эмоции он испытывает перед самой важной частью чемпионата, наставник широко улыбнулся и с ноткой ностальгии вспомнил свой опыт в детской хоккейной школе «Трактора» и первые значимые соревнования с ребятами 2000 года рождения.

«Знаете, что вспомнил... И тут не надо недооценивать. Я вспомнил, как работал в школе «Трактора» с ребятами 11-12 лет 2000 года рождения. Мы вышли в финал «Кубка Газпром нефти». Кстати, играли тоже против «Локомотива». В то время по эмоциям это было сопоставимо с победой на Олимпиаде. Можете даже у Алексея Пустозерова спросить – он в том матче два гола забил. [Нынешний основной вратарь ярославцев Даниил] Исаев, может, не играл, но был в составе «Локомотива».

А если серьезно, то мы прошли длинный путь, заслужили возможность бороться за цель, к которой шли. Вся концентрация на этом», – ответил Гатиятулин.

При этом наставник татарстанцев заявил, что мандража перед финальной серией с «Локомотивом» у команды нет.

«За эти два года прошли длинный путь, было много разных ситуаций, матчи по-разному складывались, как и предыдущие серии. Были разные соперники, игры, нужно было включать и волевые качества, чтобы добиться победы. Может быть, по счету они были одинаковые, но по накалу и самоотдаче все серии получились «от ножа», – сказал главный тренер казанской команды.

«Нет мелочей, все это детали, из которых строится победа»

Пожалуй, главным раздражителем в финале плей-офф является экс-форвард казанцев Александр Радулов. Именно о нем говорят многие эксперты, рассуждая о сильных сторонах ярославской команды, за счет которых она будет цепляться в серии.

«У соперника и так много сильных сторон. Мы акцентируем внимание на том, чтобы больше и лучше использовать свои активные отрезки. И вовремя переключаться, если инициатива у соперника. Наверное, слишком оптимистично говорить о том, чтобы закрыть все сильные стороны соперника. Сосредоточены на том, чтобы что-то минимизировать», – сказал Гатиятулин, отвечая на вопрос о Радулове.

Также наставник «Ак Барса» отметил, что в финале любой фактор может стать решающим, главное – не расслабляться.

«Нет мелочей, это всё детали, из которых строится победа. Первое – это концентрация на протяжении всего матча и правильное отношение к отрезкам. Нужно вовремя переключаться. Понимаем, что соперник сильный. Важен будет и характер, и реализация своих моментов», – резюмировал Гатиятулин свое общение с журналистами.

Марченко считает, что «Ак Барс» серьезно вырос как коллектив

Непривычно, но на выезд в Ярославль команда отправляется на поезде. Обстоятельства такого решения в команде не озвучили. Возможно, оно было принято руководством клуба во избежание накладок при передвижении воздушным путем.

Капитан команды Алексей Марченко заявил, что не видит в этом никаких сложностей.

«Поедим, поспим, приедем, а там будет еще один день для подготовки», – сказал он.

Если говорить о «Локомотиве», то по стилю игры ярославцы напоминают «Ак Барс». В этом есть свои плюсы и минусы, считают в команде.

«Мы будем исходить из того, как мы играли ранее. Команда («Локомотив», – прим. Т-и) напоминает и минское «Динамо». У них чуть больше опыта, ребята посильнее физически, но рисунок игры примерно такой же», – заявил капитан команды журналистам.

Также Марченко отметил, что за текущий сезон «Ак Барс» значительно вырос как коллектив, но «команде еще есть куда расти».

Воспитанник «Локомотива» Денисенко о принципиальности: «Ничего личного, это хоккей»

Григорий Денисенко, как и Марченко, ранее выступал за «Локомотив» и, более того, является воспитанником ярославского клуба. Но на вопрос о принципиальности стартующей серии 25-летний форвард ответил, что на данный момент это уже не имеет значения.

«Нет, ничего личного, это хоккей. Готовлю голову на боевую финальную серию», – заявил Денисенко.

«Ак Барс» завершил предыдущую серию на два матча раньше «Локомотива». На вопрос, станет ли это для команды определенным преимуществом или, наоборот, сыграет в минус, Григорий ответил, что, принимая во внимание исходы предыдущих раундов, существенно ничего не поменялось.

«Мы уже на опыте – после первых двух раундов тоже были недельные паузы, для нас это нормально. Знаем программу, ничего не меняли, все нормально», – заверил 14-й номер «Ак Барса».

Напомним, казанцы две предыдущие серии из трех завершили за пять матчей (4-1 с «Трактором» и «Металлургом»), а в одной – против минского «Динамо» – уложились в четыре игры.

«Локомотив» – действующий обладатель Кубка Гагарина. «Ак Барс» в последний раз завоевывал заветный трофей в 2018 году. Финальная серия стартует в Ярославле в понедельник, 11 мая. Начало – в 14:30.

