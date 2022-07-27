Потери Microsoft из-за решения уйти из России составили 126 млн долларов

Решение свернуть деятельность в России уже обошлось Microsoft в 126 млн долларов. Об этом со ссылкой на финотчет компании сообщает РБК.

В сумму потерь вошли расходы по долгам, обесцененным активам, а также выплата пособий работникам.

Во втором квартале этого года доходы компании составили 51,8 млрд долларов — +12% в сравнении с аналогичным периодом 2021-го. Чистая прибыль выросла на 2%, достигнув 16,7 млрд долларов.

Microsoft объявила о приостановке, а затем сворачивании деятельности в России после начала специальной военной операции на Украине, инициированной Президентом РФ Владимиром Путиным.

После этого пользователи из России столкнулись с проблемами при попытке установить ОС Windows 11 и Windows 10 с официального сайта.