Пользователи из России не могут установить Windows 11 и Windows 10

Российские пользователи не могут установить Windows 11 и Windows 10. При попытке загрузить образ диска Windows 11 (ISO) с сайта Microsoft возникает ошибка, то же самое происходит при попытке скачать Windows 10. Об этом пишет ТАСС.

«Возникла проблема с вашим запросом. Для получения помощи посетите контактную страницу службы поддержки Майкрософт», — сказано в сообщении, при этом загрузка проходит без проблемы при использовании VPN-сервиса.

В компании данную ситуацию пока не комментировали. Ранее, в конце марта, Мicrosoft сообщала, что сотрудничество с клиентами из России будет продолжено. Также в организации заявляли, что они продолжат работать с российскими школами, больницами.