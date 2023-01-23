Потанин о попытках Запада конфисковать активы РФ: Делают напрасно — это по ним ударит

Глава «Норникеля» Владимир Потанин выступил против конфискации и национализации зарубежных активов. Об этом он сказал в интервью РБК.

«Конфискация является скрытой или явной формой воровства. Это разрушает инвестиционный климат той юрисдикции, в которой это происходит», — считает собеседник.

По его мнению, западные страны построили свое общество на определенных ценностях, в том числе было уважение частной собственности, и сейчас они это разрушают.

«Они это делают напрасно. И это по ним ударит. А нам не надо этого повторять. Надо учиться на чужих ошибках», — уверен бизнесмен.

Он также не исключил того, что Запад намеренно провоцирует Россию, однако Москве не следует поддаваться.

«Во-первых, потому что мы потом будем бороться за эту свою собственность. Отсутствие нарушения с нашей стороны общепринятых правил обращения с собственностью дает нам большое морально-психологическое преимущество, если не какие-то юридические аргументы, — пояснил Потанин. — А во-вторых, это вредно внутри. На уважении к праву собственности строится предпринимательская активность и мотивация людей. Лишение их такого рода мотивации — это очень вредная вещь».

Ранее страны «Большой семерки» допустили возможность передачи российских активов на восстановление Украины. В декабре G7 создала координационную платформу для поддержки процесса восстановления и реконструкции страны. Евросоюз также неоднократно заявлял о возможности использовать замороженные российские активы на нужды украинской стороны. В январе руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что страна планирует в ближайшее время начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины.