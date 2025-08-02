Посылка Минниханова, грядущие выборы и форумная дипломатия Татарстана: акценты недели

Рустам Минниханов передал высокотехнологичную технику Татарстана регионам России, Казань готовится к форумам со странами с лучшими экономиками планеты, а глава ДУМ РТ собирается на новую встречу с Патриархом Кириллом. Эти и другие события, а также основные акценты за неделю – в обзоре «Татар-информа».





Рустам Минниханов и Евгений Дитрих на торжественной церемонии передали 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 регионам России

Фото: © rais.tatarstan.ru

Десять вертолетов и два «Метеора»: что значит «посылка» Минниханова для регионов России

Раис Татарстана Рустам Минниханов и гендиректор Государственной транспортной лизинговой компании» Евгений Дитрих передали 10 вертолетов Ми-8МТВ-1 регионам России. До конца года Казанский вертолетный завод (КВЗ) поставит регионам еще 23 подобные машины.

«Нашу страну сложно представить без вертолетов. Завод имеет стратегическое значение для страны», – отметил татарстанский лидер на торжественной церемонии передачи. За последние два года КВЗ поставил в регионы РФ 50 вертолетов. Минниханов подчеркнул, что за последние годы вертолетный завод, который и так был предприятием мирового уровня, преобразился и стал еще лучше.

Главная особенность вертолетов модификации Ми-8МТВ-1 – это их приспособленность к работе в условия Крайнего Севера при температуре в -50 градусов. Также в этих машинах предусмотрена установка дополнительных топливных баков, что увеличивает дальность полета. И это еще не полный список технологических новинок вертолета, взлетная масса которого составляет 13 тонн, а максимальная скорость – 250 км/ч.

КВЗ остается ключевым предприятием авиапромышленности и ВПК России. Это особенно ценно в эпоху санкций, сделавших невозможными поставки комплектующих для военной техники страны. И это большая заслуга завода и всего Татарстана, что в республике собирают столь высокотехнологичную сложную технику. Примечательно, что в сложные с геополитической точки зрения времена татарстанские вертолеты пользуются большим спросом и за рубежом.

Рустам Минниханов: «Нашу страну сложно представить без вертолетов. Завод имеет стратегическое значение для страны» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Поздравляю регионы нашей страны с хорошим приобретением! Сегодня приняли участие в передаче первых десяти вертолетов Ми-8-МТВ-1 эксплуатирующим организациям. Также передали два скоростных пассажирских "Метеора" - они останутся у нас, в Татарстане! Благодарю КВЗ и Завод им. Горького!» — отметил Минниханов в своем телеграм-канале.

Действительно, в этот день Татарстан «встречал» два скоростных судна типа «Метеор», изготовленных Зеленодольским заводом имени Горького. В последние годы предприятие спускает на воду строго по два «Метеора» в год. Но тут надо понимать, что судостроители Татарстана, так же как и КВЗ, работают с акцентом на нужды ВПК.

Например, в 2025 году состав ВМФ России пополнят три судна от Зеленодольского судостроительного завода – патрульный корабль «Виктор Великий» и малые ракетные корабли «Ставрополь» и «Тайфун». А 17 июля завод в год своего 130-летия был удостоен ордена «За доблестный труд». Предприятие стало лишь третьим в Татарстане, удостоенным подобной чести.

Работа КВЗ, Зеленодольского судостроительного завода, Казанского авиационного завода и других предприятий республики выводит Татарстан в число лидеров по решению задач, стоящих перед ВПК России в эпоху сложных геополитических вызовов.

18-19 августа в Казани пройдет форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Исламские страны, Китай, Индия – как растет влияние Татарстана в крупнейших экономиках мира

18-19 августа в Казани пройдет форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество». Об этом 30 июля напомнила руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина. Мероприятие станет точкой притяжения для руководителей центрального и регионального уровней, деловых объединений, бизнес-сообщества и общественных организаций двух стран.

Стратегическое сотрудничество России и Китая развивается как никогда динамично. И немалая роль в этом процессе принадлежит Татарстану. Рустам Минниханов за последние годы предпринял ряд рабочих поездок в различные китайские регионы, активизировав сотрудничество наших стран на региональном уровне. В Поднебесной уже хорошо знают Татарстан и с готовностью подписывают деловые соглашения с республикой.

«Татарстан укрепляет звание деловой столицы России, как его уже нарекли предприниматели разных стран. Именно сюда стекаются бизнес-потоки со всего мира, в том числе из Китайской Народной Республики. Форум «РОСТКИ» стал точкой притяжения как российских регионов, так и бизнеса из Китая – точкой, где реально подписываются контракты и заключаются новые договоры. Сегодня это самая крупная в Российской Федерации площадка, которая работает на повышение товарооборота между нашими странами», – сказала Талия Минуллина в рамках Инвестиционного совета Татарстана, прошедшего в Казани 29 июля.

Талия Минуллина: «Форум «РОСТКИ» стал точкой притяжения как российских регионов, так и бизнеса из Китая – точкой, где реально подписываются контракты и заключаются новые договоры» Фото: пресс-служба АИР

Между тем в 2024 году «РОСТКИ» установили рекорд по количеству участников – более 10 тысяч представителей 36 стран, включая делегации из 71 региона России и 27 провинций Китая. В ходе мероприятия было проведено 77 деловых сессий и подписано более 30 соглашений. Ожидается, что в этом году рекордные показатели будут переписаны. Как сообщили организаторы, в программе форума запланировано около 100 мероприятий.

Как всем уже хорошо известно, Татарстан является проводником для стран исламского мира в России. Об этом говорилось не раз и не только нами. Напомним, KazanForum за считаные годы прошел путь от скромного регионального мероприятия до события международного масштаба.

А сейчас можно говорить о том, что Татарстан – один из лидеров среди российских регионов в части сотрудничества с первой экономикой мира – китайской. У республики есть поистине большие кейсы на этом пути, среди которых, например, проект промышленного технопарка «Хайер Рус».

Форум «РОСТКИ» будет широко освещаться ведущими СМИ России и Китая. Со стороны Поднебесной это, возможно, будет Shanghai United Media Group, сообщил первый заместитель руководителя РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

Китай стремится знакомить Татарстан со своей культурой Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Интересно, что Китай по-настоящему стремится знакомить россиян со своей культурой. Так, журналисты Татарстана и ПФО уже не первый год отправляются в пресс-туры по Поднебесной. Один из них завершился буквально на этой неделе (подробности читайте на страницах «Татар-информа» в ближайшие дни).

Исходя из вышесказанного, неудивительно, что и форум «РОСТКИ» стремительно растет в статусе и международном «весе».

Татарстан наводит мосты и с другими дружественными России странами. Так, 8-9 октября в Казани пройдет первый форум «Татарстан — Индия: Взаимная эффективность», то есть республика начинает активную работу с соответствующими структурами третьей экономики планеты по ВВП (по паритету покупательной способности). Учитывая богатый опыт Татарстана по «раскрутке» KazanForum’а и «РОСТКов», нет сомнений, что через год-другой «индийский» форум догонит «старших братьев».

Таким образом, Татарстан активно взаимодействует с ключевыми партнерами нашей страны по БРИКС. «Дорожка» с участием первых лиц Китая и Индии была протоптана еще в 2024 году в Казани, когда Рустам Минниханов лично встречал Си Цзиньпина и Нарендру Моди на саммите БРИКС.

Все четыре кандидата на пост руководителя республики представили документы на регистрацию в ЦИК Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выборы в Татарстане все ближе

До выборов Раиса Татарстана остается чуть больше месяца. Все четыре кандидата на пост руководителя республики представили документы на регистрацию в ЦИК. Рустам Минниханов выдвинут на выборы партией «Единая Россия», Виталий Смирнов – партией «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость», Руслан Юсупов – ЛДПР, Хафиз Миргалимов – КПРФ.

Напомним, что Минниханов сделал это первым еще на прошлой неделе. В понедельник документы предоставил Смирнов, во вторник Юсупов. Миргалимов «отстрелялся» лишь в среду – в последний день, установленный ЦИК республики. Даже странно, что столь опытный партийный деятель исполнил эту процедуру последним и практически «на флажке».

В конце недели ЦИК РТ сообщил, что Минниханов зарегистрирован в качестве кандидата на пост Раиса РТ.

14 сентября в Татарстане, помимо Раиса, изберут более 7,5 тысячи муниципальных депутатов. По состоянию на 30 июля выдвинулись уже свыше 11 тысяч кандидатов на муниципальные выборы: почти 5,5 тыс. от «Единой России», 1,5 тыс. от «Новых людей», 510 от ЛДПР, 465 от КПРФ, 353 от «Справедливой России». Также 105 человек представляют «Коммунистов России», 67 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость и 15 – Российскую экологическую партию «Зеленые». От «Яблока» выдвинулся один человек.

Кроме того, 160 кандидатов идут на выборы от движения «Татарстан – Новый век» (ТНВ), 2,6 тыс. кандидатов – самовыдвиженцы.

На дополнительных выборах депутата Госсовета по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18 этап предоставления документов тоже завершен. Их подали: Раиль Минегалиев от партии «Новые люди», Татьяна Мухина от КПРФ, Диана Полева от ЛДПР и самовыдвиженец Андрей Фомичев.

В подготовке к Единому дню голосования в Татарстане задействуют около 22 тысяч членов избирательных комиссий. Всего откроется 2,7 тыс. избирательных участков, из них 42 – в местах временного пребывания граждан. Участки будут работать с 7:00 до 20:00. Также временные избирательные участки организуют в аэропорту, на железнодорожном вокзале, в двух санаториях, больницах и тюрьмах и так далее.

С 30 июля в Татарстане также работает сервис «Мобильный избиратель». Он позволит проголосовать на выборах Раиса РТ, не привязываясь к месту постоянной регистрации.

Полпред Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился в Москве с временно поверенным в делах Сирии в России Абдулраззаком Исмаилем Фото: tatmsk.tatarstan.ru

Сирия и восточный трек российской дипломатии: вклад Татарстана

Полномочный представитель Татарстана в России Равиль Ахметшин встретился в Москве с временным поверенным в делах Сирии в России Абдулраззаком Исмаилем, который посетил Полпредство РТ в РФ 30 июля. Стороны обсудили перспективы взаимодействия между Татарстаном и Сирией.

«Мой визит к вам – это возможность еще раз подтвердить глубину сложившихся отношений с Россией и в частности с Татарстаном», – отметил Исмаиль.

Дипломат также напомнил, что Сирия переживает сложный период и особенно нуждается в поддержке со стороны друзей и партнеров, чтобы перейти к этапу восстановления и устойчивого развития.

Ахметшин же подчеркнул на встрече, что крупнейшие предприятия Татарстана, в частности «Татнефть» и «КАМАЗ», имеют богатую историю сотрудничества с Сирией. Кроме того, он отметил, что республика активно развивает экспорт и производство халяль-продукции.

Интересно, что уже на следующий день Президент России Владимир Путин принял в Кремле делегацию во главе с министром иностранных дел Сирии Асаадом Хасаном аш-Шибани, проинформировала SANA. До этого на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стороны договорились об инвентаризации существующих соглашений о сотрудничестве, которые были достигнуты еще при Башаре Асаде.

Татарстан, как известно, специализируется на восточном треке российской дипломатии. Это мы видим не только на примере Сирии. Нередко это страны, которые прошли через смену режима и находятся в неустойчивом с политической точки зрения состоянии. Возможно, они сами проявляют инициативу в контактах с Татарстаном, чтобы «сверить часы» перед взаимодействием с руководством России. И понятно, что переговоры представителей республики с полномочными лицами той же Сирии проходят с ведома и одобрения Кремля.

17-18 сентября в Казахстане пройдет восьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий в Астане Фото: mitropolia.kz

Что значит встреча в Казахстане

17-18 сентября в Астане пройдет восьмой Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Татарстан на этом знаковом форуме представит глава Духовного управления мусульман Татарстана, муфтий РТ Камиль хазрат Самигуллин.

Об этом он впервые заявил еще 31 марта 2025 года на встрече с Генконсулом Казахстана в Казани Ерланом Искаковым, который поздравил Самигуллина с переизбранием на новый срок председателя ДУМ РТ.

Интересно, что в работе «Съезда всех религий» примет участие и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который на прошлой неделе дал серьезный политический сигнал своим визитом в Казань и Набережные Челны. Теперь Патриарх и муфтий Татарстана встретятся вновь – в Казахстане.

Грядущая встреча, наряду с визитом Патриарха в Татарстан, в очередной раз говорит о большой роли республики в межконфессиональном и культурном диалоге мусульман с христианами. Причем не только в Татарстане или России, но и на территории стран СНГ.

У этого события есть и более глобальная сторона медали. Потерпев неудачу в Киеве, коллективный Запад не оставляет попыток рассорить Россию с ее соседями и союзниками.

Межконфессиональное взаимодействие, дружба мусульман и христиан – именно тот кейс, который, в отличие от Запада, может предложить своим соседям Россия. При помощи Татарстана.