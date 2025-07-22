К освещению форума РОСТКИ в Казани пригласили Shanghai United Media group

Бизнес-форум РОСТКИ, который пройдет в Казани 18-19 августа, – важное событие для расширения сотрудничества России и Китая, поэтому должно быть широко освещено в СМИ обеих стран. Об этом на встрече с руководством Shanghai United Media group сообщил первый заместитель руководителя РА «Татмедиа» Ильдар Миргалимов.

«Форум РОСТКИ пройдет 18-19 августа в Казани. Сотрудничество между нашими странами основывается во многом на взаимодействии регионов. Наше мероприятие направлено именно на это. Хотел бы пригласить Shanghai United Media group к освещению форума. В прошлом году там работали более 270 представителей СМИ, среди которых множество представителей Китая. Мы бы очень хотели, чтобы вы также стали нашими партнерами», – обратился к участникам встречи Миргалимов.

Он подчеркнул, что Татарстан готов взаимодействовать с Китаем с точки зрения развития СМИ, в частности обсуждать тенденции перехода медиа в цифровой формат и борьбу с фейками.

В ответ вице-президент Shanghai United Media group Янг Цзань подтвердил интерес к освещению форума.

«Очень надеемся, что у нас будет возможность принять участие в форуме РОСТКИ в Казани. Сейчас, на фоне динамично развивающихся отношений России и Китая, он особенно важен. Подтверждением дружеских связей стало согласие Президента России Владимира Путина посетить парад в честь 80-летия Победы над фашизмом в Пекине в сентябре», – подчеркнул он.

Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и поделились своим видением развития как традиционных, так и новых медиа.