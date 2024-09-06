Поступления по налогу на прибыль в Татарстане снизилось более чем на 10%

В Татарстане поступления по налогу на прибыль сократились на 10,4% по итогам января-августа 2024 года. Такую цифру назвал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин на заседании в Кабмине РТ.

«По налогу на прибыль, по оперативным данным за 8 месяцев, по сравнению с прошлым годом поступления снизились на 10,4 млрд рублей. Наряду с этим актуален вопрос покрытия дефицита бюджетов», – сказал Песошин.

На 1 августа налоговая задолженность составила 12,2 млрд рублей, что на 3 млрд ниже, чем годом ранее, но тем не менее сумма приличная, считает Премьер-министр Татарстана.

Консолидированный бюджет республики по доходам исполнен на 71% от плановых годовых показателей. Поступление доходов обеспечивается во все уровни бюджета, но не в тех объемах, которые возможны, констатировал Песошин.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее работать с налоговой задолженностью, чтобы покрыть дефицит бюджета.