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Минниханов призвал активнее работать с налоговой задолженностью
Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее работать с налоговыми должниками, чтобы покрыть дефицит бюджета. Заявление прозвучало в Кабмине РТ.
«У нас достаточно большая налоговая задолженность, надо по ней работать более активно. Не вижу, чтобы мы не смогли решить нашу задачу», – сказал Раис Татарстана.
Дефицит консолидированного бюджета на 2025 год прогнозируется в размере 13,5 млрд рублей, на 2026-й — 13 млрд рублей, на 2027-й — 12,4 млрд рублей.
«Дефицит пока 13,5 млрд рублей. Считаю, что дефицит мы можем покрыть за счет жесткой финансовой дисциплины, эффективного использования, нужно более активно работать по привлечению федеральных средств», – поручил Минниханов.
Ранее в Кабмине РТ озвучили прогноз по росту экономики Татарстана к концу 2024 года.
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