Минниханов призвал активнее работать с налоговой задолженностью

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Раис Татарстана Рустам Минниханов призвал активнее работать с налоговыми должниками, чтобы покрыть дефицит бюджета. Заявление прозвучало в Кабмине РТ.

«У нас достаточно большая налоговая задолженность, надо по ней работать более активно. Не вижу, чтобы мы не смогли решить нашу задачу», – сказал Раис Татарстана.

Дефицит консолидированного бюджета на 2025 год прогнозируется в размере 13,5 млрд рублей, на 2026-й — 13 млрд рублей, на 2027-й — 12,4 млрд рублей.

«Дефицит пока 13,5 млрд рублей. Считаю, что дефицит мы можем покрыть за счет жесткой финансовой дисциплины, эффективного использования, нужно более активно работать по привлечению федеральных средств», – поручил Минниханов.

Ранее в Кабмине РТ озвучили прогноз по росту экономики Татарстана к концу 2024 года.