Татарстанцы 28 тыс. раз позвонили на горячую линию «Ярдем» по вопросам мобилизации

Фото: Арина Потапова / «Татар Информ»

С начала объявления в России частичной мобилизации от татарстанцев поступило более 28 тысяч звонков и обращений на горячую линию общественного движения «Ярдэм Янэшэ! Помощь рядом!». Большая часть из них – это вопросы о мерах поддержки мобилизованных граждан и их семей, рассказал сегодня журналистам, которых ознакомили с работой сотрудников колл-центра, координатор движения Тимур Сафин.

«Мы сталкиваемся с сами разными обращениями. В частности, это вопросы, касающиеся правомерности мобилизации, того, в каких условиях живут мобилизованные, есть ли у них необходимое обмундирование. Все чаще у жителей возникают потребности в психологической поддержке. Нередко задают вопросы об адресной поддержке при оформлении ипотеки, закрытии долгов по коммунальным услугам, трудоустройстве и устройстве ребенка в детский сад… Семьи оказались в непростой ситуации и наша задача – им помочь», – рассказал он.

На данный момент звонки принимают работают семь специалистов. Это как обычные волонтеры, к которым могут присоединиться все желающие, так и профессиональные психологи, которых привлекают в случае необходимости. Кроме того, горячая линия соединена с официальном сайтом «Ярдэм». Специалисты находятся на связи с Общероссийским народным фронтом, партией «Единая Россия», системой «Народный контроль» и горячей федеральной линией 122.



Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Если вопросы касаются социальных выплат на республиканском уровне, то семьям разъясняют все нюансы и переводят на линию Министерства труда и социальной защиты РТ, где им оказывают помощь, пояснил Сафин. «Наша задача – сформировать заявку, разобраться в проблеме, передать обращение ведомствам, которые за это отвечают», добавил он.

Кроме консультационной помощи, фонд «Ярдэм» оказывает и другую поддержку – к примеру, продуктовыми карточками. Если у семьей мобилизованных сложная ситуация и возникает необходимость в продуктовом наборе, то они могут обратиться с этим вопросом к сотрудникам фонда.

Работа ведется также совместно с Казанской епархией, которая готова оказывать духовную поддержку в режиме «онлайн». С организацией «Красный крест» ведется работа по психологической помощи.

Часто жители республики звонят, чтобы предложить движению помощь или присоединиться к нему, отметил Сафин. Помощь оказывается самая разная: жители переводят денежные пожертвования, интересуются графиком работы пунктов гуманитарной помощи, записываются в волонтеры.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

«Однажды предлагали принести тонну картошки или банку варенья, – привел пример координатор движения, – Мы стараемся принять любую помощь, чтобы она дошла до тех, кому она нужна, стараемся не потерять ни одно обращение. Даже если просто в интернете кто-то просит помощи, мы пытаемся ее оказать. Это необходимо, потому что люди сейчас растеряны и пишут во все возможные источники, чтобы что-то уточнить», – добавил Сафин.

Сафин также рассказал, что в Казани волонтеров привлекают к обходу семей мобилизованных, чтобы выяснить, не нужна ли им помощь. Нас сегодняшний день, по его словам, они обошли уже 1900 семей.

Напомним, частичная мобилизация в России проводится с 21 сентября по указу Президента Владимира Путина. Призвать для службы в зоне проведения военной спецоперации планируется в общей сложности 300 тыс. резервистов.