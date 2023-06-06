news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия 6 июня 2023 10:37

Пострадавшую в ДТП с маршруткой в Челнах с травмой головы перевели в реанимацию

Скопировать ссылку
news_top_970_100

После аварии с маршрутным автобусом в Набережных Челнах в Больницу скорой медицинской помощи поступило семь пострадавших. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

В клинике всех обследовали. Одну пациентку с ушибом головного мозга средней степени тяжести перевели в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Другую пострадавшую перевели на лечение в горбольницу №5. Еще один пациент госпитализирован в отделение травматологии.

«Остальным обратившимся госпитализация не потребовалась, они направлены на амбулаторное лечение. У троих пациентов — средняя степень тяжести, в том числе у пациентки с ушибом головного мозга, которая находится в реанимации. У четверых пострадавших легкая степень», — заметили в горздраве.

Напомним, накануне в Набережных Челнах маршрутная «ГАЗель» опрокинулась на бок, предварительно ДТП произошло из-за обгона, который совершал водитель микроавтобуса.

#ДТП
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное