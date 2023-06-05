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Происшествия 5 июня 2023 17:34

В аварии с маршрутной ГАЗелью в Челнах пострадали несколько человек

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В Набережных Челнах маршрутная ГАЗель опрокинулась на бок, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик, когда врезался в отбойник.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадал водитель и четыре пассажира. Всего в ГАЗели находилось шесть пассажиров.

#авария в челнах
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