В аварии с маршрутной ГАЗелью в Челнах пострадали несколько человек

В Набережных Челнах маршрутная ГАЗель опрокинулась на бок, сообщили «Татар-информу» очевидцы аварии.

Фото: © «Татар-информ»

По предварительной информации, водитель микроавтобуса обгонял грузовик, когда врезался в отбойник.

Фото: © «Татар-информ»

В результате аварии пострадал водитель и четыре пассажира. Всего в ГАЗели находилось шесть пассажиров.