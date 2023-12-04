Пострадавших от пожара в Челнах консультируют представители налоговой и банков

Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов на встрече с пострадавшими от пожара рассказал о мерах поддержки и проделанной работе в этом направлении.

«Сегодня мы в здании администрации Набережных Челнов собрали всех, кто пострадал в пожаре. На нашей встрече сегодня с пострадавшими была выявлена проблема с отчетностью по налоговой. В пожаре пострадали отчеты, которые хранились на компьютерах. На все вопросы пострадавших о следующих предстоящих отчетах ответил представитель налоговой. Какие-то проблемы удалось решить сразу, какие-то продолжим решать индивидуально с каждым пострадавшим. В налоговой для этого будет создана специальная рабочая группа», – сказал он.

Также, по словам Фарида Салахова, у пострадавших были вопросы к банковским структурам, они просили предоставить отсрочку по кредитным и ипотечным платежам.

«Все вопросы взяты в работу. Кроме этого мы ведем работу по предоставлению мер поддержки. Тут и поддержка при последующем кредитовании и при залоговом кредитовании, будем идти вперед по этому вопросу. Сейчас мы ждем результатов проверки, потому что очень много пострадавших и для обработки информации требуется очень много времени. Потом органы пожарного надзора вынесут решение по причинам происшествия и мы сделаем выводы», – подытожил он.

Напомним, в минувшую субботу в промзоне автограда на территории авторынка «Гараж-500» произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены все службы МЧС города, а также ПАД и ряд местных предприятий.

В свою очередь мэр автограда Наиль Магдеев отметил, что это большая потеря для малого бизнеса.