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Пострадавших от пожара в Челнах консультируют представители налоговой и банков
Руководитель исполкома Набережных Челнов Фарид Салахов на встрече с пострадавшими от пожара рассказал о мерах поддержки и проделанной работе в этом направлении.
«Сегодня мы в здании администрации Набережных Челнов собрали всех, кто пострадал в пожаре. На нашей встрече сегодня с пострадавшими была выявлена проблема с отчетностью по налоговой. В пожаре пострадали отчеты, которые хранились на компьютерах. На все вопросы пострадавших о следующих предстоящих отчетах ответил представитель налоговой. Какие-то проблемы удалось решить сразу, какие-то продолжим решать индивидуально с каждым пострадавшим. В налоговой для этого будет создана специальная рабочая группа», – сказал он.
Также, по словам Фарида Салахова, у пострадавших были вопросы к банковским структурам, они просили предоставить отсрочку по кредитным и ипотечным платежам.
«Все вопросы взяты в работу. Кроме этого мы ведем работу по предоставлению мер поддержки. Тут и поддержка при последующем кредитовании и при залоговом кредитовании, будем идти вперед по этому вопросу. Сейчас мы ждем результатов проверки, потому что очень много пострадавших и для обработки информации требуется очень много времени. Потом органы пожарного надзора вынесут решение по причинам происшествия и мы сделаем выводы», – подытожил он.
Напомним, в минувшую субботу в промзоне автограда на территории авторынка «Гараж-500» произошел крупный пожар. Площадь возгорания составила 6,8 тысячи квадратных метров. К тушению были привлечены все службы МЧС города, а также ПАД и ряд местных предприятий.
В свою очередь мэр автограда Наиль Магдеев отметил, что это большая потеря для малого бизнеса.
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