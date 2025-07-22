Пострадавшим в ДТП с троллейбусом в Казани госпитализация не потребовалась

Ни одному из пострадавших в ДТП с троллейбусом на Чистопольской в Казани госпитализация не потребовалась. После осмотра всех отпустили домой. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Городской клинической больницы №7 им. М.Н. Садыкова Казани.

«Всех поступивших пациентов после оказания всей необходимой медицинской помощи – проведения осмотра и обследований – отпустили домой под амбулаторное наблюдение», – отметили в клинике.

Напомним, что всех четверых пострадавших в ДТП с троллейбусом осмотрели медики Городской клинической больницы №7. В клинике рассказали, что все были в удовлетворительном состоянии, в сознании. В основном отделались ушибами и растяжениями. За ними продолжат наблюдение врачи в поликлиниках по месту жительства и травмпунктах.