В казанской больнице рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с троллейбусом

Четверых пострадавших в ДТП с троллейбусом на Чистопольской доставили в Городскую клиническую больницу №7 им. М.Н. Садыкова Казани. Об этом рассказал заведующий приемно-диагностическим отделением клиники Рагим Насибов.

«В клинику было доставлено четыре человека – это пассажиры троллейбуса, поступили они в удовлетворительном состоянии, в сознании. Сейчас проводится весь необходимый комплекс лечебно-диагностических процедур и манипуляций, после них мы определим нуждается ли кто-то в госпитализации», – отметил врач.

Сейчас пострадавшие на этапе диагностики, как только их осмотрят все специалисты и проведут все необходимые исследования — будет понятно, нужна ли госпитализация или их отпустят домой под амбулаторное наблюдение.

По словам Рагима Насибова, проведение операций не требуется, в основном, у пассажиров, попавших в ГКБ №7, ушибы и растяжения.

«Татар-информ» рассказывал, что водитель легковушки подрезал троллейбус. В результате водитель троллейбуса влетел в фонарный столб, который упал на дорогу.

