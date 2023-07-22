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Пострадавшим при атаке беспилотника в Крыму оказали медицинскую помощь
Врачи оказали медицинскую помощь 12 жителям Красногвардейского района Крыма, эвакуированным в пункты временного размещения после атаки украинского беспилотника на склад боеприпасов, сообщают в пресс-службе Минздрава России.
«В пунктах временного размещения работают также специалисты из поликлиник района. 12 жителям оказана медицинская помощь, 4 из них госпитализированы, всем остальным обратившимся медицинская помощь оказана амбулаторно», – указано в сообщении.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате атаки беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения
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