Из-за удара беспилотника в Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов

На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника, сообщает Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения», – указано в сообщении.