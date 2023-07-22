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Происшествия 22 июля 2023 13:06

Из-за удара беспилотника в Крыму произошел взрыв на складе боеприпасов

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На складе боеприпасов в Крыму произошла детонация из-за атаки беспилотника, сообщает Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В результате атаки вражеского беспилотника на Красногвардейский район произошла детонация на складе боеприпасов. Разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Принято решение об эвакуации населения в радиусе 5 километров от места ЧП в пункты временного размещения», – указано в сообщении.

#Крым #бпла
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