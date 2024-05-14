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Происшествия 14 мая 2024 14:24

Пострадавший после взрыва газового баллона в Усадах находится в реанимации

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Как стало известно «Татар-информу», пострадавшего жильца дома в Усадах, где рванул газовый баллон, доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, там ему оказывают медицинскую помощь.

«Пациент сейчас находится в реанимации. У пострадавшего ожогами повреждено 55% кожных покровов», – рассказал источник агентства.

Напомним, что сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады рванул газовый баллон. На месте происшествия находятся оперативные службы. Также на место ЧП прибыл глава района Ильдус Зарипов.

#Здоровье #газовый баллон #ркб
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