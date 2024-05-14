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Пострадавший после взрыва газового баллона в Усадах находится в реанимации
Как стало известно «Татар-информу», пострадавшего жильца дома в Усадах, где рванул газовый баллон, доставили в Республиканскую клиническую больницу Татарстана, там ему оказывают медицинскую помощь.
«Пациент сейчас находится в реанимации. У пострадавшего ожогами повреждено 55% кожных покровов», – рассказал источник агентства.
Напомним, что сегодня в одной из квартир двухэтажного жилого дома в селе Усады рванул газовый баллон. На месте происшествия находятся оперативные службы. Также на место ЧП прибыл глава района Ильдус Зарипов.
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