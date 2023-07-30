Пострадавшие в Марий Эл не были зарегистрированы в МЧС России, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, из-за грозы и сильного ветра в Марий Эл погибли 8 человек, в том числе 3 детей. Всего госпитализировано в медицинские лечебные учреждения 17 человек, из них 2 детей. Отпущены домой 5 человек, из них 2 детей.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

В ведомстве напомнили: перед выходом маршрут необходимо зарегистрировать. Для этого нужно отправить заявку по интернету или почте, можно лично прийти в подразделение ведомства. Кроме того, нужно ознакомиться с прогнозом погоды, а экипировка и снаряжение должны соответствовать условиям похода.

Как оказалось, отдыхающими не был учтен прогноз погоды.

Отмечается, что в районе озера Яльчик отдыхали несколько сотен человек в машинах и палатках.

Мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов в свою очередь сообщил, что двое пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

«Выражаю глубокое соболезнование семьям погибших», – отметил градоначальник.