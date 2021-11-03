Пострадавшие от взрыва жители дома в Набережных Челнах начали получать выплаты

Жильцы дома 48/20 в Набережных Челнах начали получать финансовую помощь. Денежные средства в размере 10 тыс. рублей выплачиваются тем, кто прописан в доме, сообщил и. о. руководителя исполкома Илья Зуев на заседании горсовета Автограда.

«С сегодняшнего дня с 8.30 по решению мэра города начали производиться выплаты пострадавшим. Пока в размере 10 тыс. рублей на каждого зарегистрированного жителя из пострадавших трех подъездов. Также есть индивидуальные ситуации по пострадавшим и по ним будут приниматься отдельные решения», — сообщил спикер.

Зуев уточнил, что, помимо этих выплат, город помогает пострадавшим с проживанием и питанием, на эти цели было направлено более 650 тысяч рублей. «Эта сумма не конечная», — отметил он.

Сейчас люди, оставшиеся без дома, находятся в гостинице Open City, им будет подобрано временное подходящее жилье. На данный момент в отеле проживают 18 человек, из них четверо детей. Сотрудники и ветераны ПАО «КАМАЗ» переселены в общежитие завода.

И. о. руководителя исполнительного комитета сообщил, что в настоящее время идет разбор завалов и демонтаж поврежденных конструкций в пострадавшем подъезде. Планируется, что на следующей неделе демонтаж будет завершен. В 10-м подъезде после проведенных проверок заселены 14 квартир (одна будет заселена после завершения ремонтных работ), в 12-й подъезд вернулись жильцы девяти квартир. По десяти квартирам из этого подъезда решение пока не принято.

В Набережных Челнах газовщики проверили 83% квартир, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

