news_header_top_970_100
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
Российский Красный Крест собрал для пострадавших в казанской школе 73 млн рублей
В Татарстане в этом сезоне пройдет порядка 600 тренировок по проекту «Зеленый фитнес»
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Госсовет Татарстана обратится в Госдуму по ограничению оборота оружия
Ру Тат
news_header_bot_970_100
18 мая 2021  15:06
Эвелина Киселёва

Пострадавшему в ДТП с трамваями в Казани ампутировали ногу из-за абсцесса

news_top_970_100

Мужчине, пострадавшему в столкновении двух трамваев в Казани, врачи были вынуждены ампутировать ногу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе казанской больницы №7.

Ранее агентство сообщало, что операция по спасению конечности длилась несколько часов и прошла успешно.

«Ситуация, к сожалению, изменилась. Начался абсцесс», — констатировали в клинике.

Как рассказали в пресс-службе больницы, нога не прижилась.

Напомним, что накануне на Сибирском тракте в Казани столкнулись два трамвая. Причиной стало то, что вагоновожатый одного из них пренебрег дистанцией. В результате ДТП пострадали четыре человека – два вагоновожатых и два кондуктора. 50-летний мужчина получил очень тяжелую травму – ему практически оторвало ногу.

ДТП оторвало ногу больница 7 Казани
news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное