Пострадавшему в ДТП с трамваями в Казани ампутировали ногу из-за абсцесса

Мужчине, пострадавшему в столкновении двух трамваев в Казани, врачи были вынуждены ампутировать ногу. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе казанской больницы №7.

Ранее агентство сообщало, что операция по спасению конечности длилась несколько часов и прошла успешно.

«Ситуация, к сожалению, изменилась. Начался абсцесс», — констатировали в клинике.

Как рассказали в пресс-службе больницы, нога не прижилась.

Напомним, что накануне на Сибирском тракте в Казани столкнулись два трамвая. Причиной стало то, что вагоновожатый одного из них пренебрег дистанцией. В результате ДТП пострадали четыре человека – два вагоновожатых и два кондуктора. 50-летний мужчина получил очень тяжелую травму – ему практически оторвало ногу.