Пострадавшему в ДТП с трамваями в Казани пришили оторванную ногу

Операция длилась несколько часов, и она прошла успешно, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения РТ.

Ранее агентство сообщало, что накануне около семи утра на Сибирском тракте в Казани столкнулись два трамвая из-за того, что вагоновожатый одного из них пренебрег дистанцией и догнал впереди идущий. В результате ДТП пострадали четыре человека – два вагоновожатых и два кондуктора.

Позже агентству стало известно, что один из мужчин получил очень тяжелую травму – ему практически оторвало ногу. 50-летнего пострадавшего госпитализировали в городскую клиническую больницу №7.

«Операция шла до самого вечера. Она прошла успешно, ногу удалось пришить. Пациент находится в реанимации, состояние его оценивается, как тяжелое», - рассказали агентству в пресс-службе Минздрава РТ.