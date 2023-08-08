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Пострадавшей в ДТП с такси женщине за 15 минут сделали кесарево сечение в РКБ Татарстана
В Республиканской клинической больнице Татарстана за 15 минут пришлось прооперировать беременную женщину, которая пострадала при столкновении «Лады» и такси в Казани.
Женщина была не пристегнута ремнем безопасности, она получила различные травмы и переломы.
Родоразрешение пришлось провести в максимально сжатые сроки из-за угрозы жизни ребенку.
«Малыш находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Новорожденных Перинатального центра РКБ. Мама в тяжелом состоянии в травматологическом центре РКБ. Помощь им оказывается в полном объеме», – отметили в пресс-службе клиники.
Ранее ИА «Татар-Информ» сообщал, что на улице Чистопольская в Казани произошло ДТП с участием такси.
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