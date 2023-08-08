Пострадавшей в ДТП с такси женщине за 15 минут сделали кесарево сечение в РКБ Татарстана

В Республиканской клинической больнице Татарстана за 15 минут пришлось прооперировать беременную женщину, которая пострадала при столкновении «Лады» и такси в Казани.

Женщина была не пристегнута ремнем безопасности, она получила различные травмы и переломы.

Родоразрешение пришлось провести в максимально сжатые сроки из-за угрозы жизни ребенку.

«Малыш находится в отделении реанимации и интенсивной терапии Новорожденных Перинатального центра РКБ. Мама в тяжелом состоянии в травматологическом центре РКБ. Помощь им оказывается в полном объеме», – отметили в пресс-службе клиники.

Ранее ИА «Татар-Информ» сообщал, что на улице Чистопольская в Казани произошло ДТП с участием такси.