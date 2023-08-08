Из-за столкновения «Лады» с такси в Казани госпитализировали женщину

Сегодня на улице Чистопольская в Казани произошло ДТП с участием такси. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, на дороге столкнулись «Лада Приора» и Kia Rio. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, ее увезли медики скорой помощи.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на данный момент на этом участке дороги образовалась пробка, и советуют выбирать альтернативный маршрут.