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Руc Тат
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Происшествия 8 августа 2023 14:04

Из-за столкновения «Лады» с такси в Казани госпитализировали женщину

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Сегодня на улице Чистопольская в Казани произошло ДТП с участием такси. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.

Как выяснилось, на дороге столкнулись «Лада Приора» и Kia Rio. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, ее увезли медики скорой помощи.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что на данный момент на этом участке дороги образовалась пробка, и советуют выбирать альтернативный маршрут.

#дтп в казани
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