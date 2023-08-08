news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Из-за столкновения «Лады» с такси в Казани госпитализировали женщину
Скопировать ссылку
news_top_970_100
Сегодня на улице Чистопольская в Казани произошло ДТП с участием такси. Об этом «Татар-информу» сообщили в городской Госавтоинспекции.
Как выяснилось, на дороге столкнулись «Лада Приора» и Kia Rio. В результате ДТП пострадала пассажирка отечественного авто, ее увезли медики скорой помощи.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что на данный момент на этом участке дороги образовалась пробка, и советуют выбирать альтернативный маршрут.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2