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Ру Тат
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Здоровье
8 февраля 2023  13:00

Пострадавшего в ДТП со скорой в Челнах фельдшера перевезут в РКБ

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Фельдшера скорой помощи, который пострадал в серьезном ДТП в Набережных Челнах, удалось стабилизировать. Врачи БСМП двое суток боролись за жизнь 38-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Горздрава Челнов.

Уже через несколько часов реанимобиль БСМП доставит медика в РКБ. Состояние пострадавшего врачами оценивается как тяжелое, он в сознании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП со скорой и AUDI в Челнах пострадали четыре человека – двое фельдшеров и два воителя. Один из медиков был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.
 

 

#дтп челны #горздрав
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