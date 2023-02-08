Пострадавшего в ДТП со скорой в Челнах фельдшера перевезут в РКБ

Фельдшера скорой помощи, который пострадал в серьезном ДТП в Набережных Челнах, удалось стабилизировать. Врачи БСМП двое суток боролись за жизнь 38-летнего мужчины, сообщили в пресс-службе Горздрава Челнов.

Уже через несколько часов реанимобиль БСМП доставит медика в РКБ. Состояние пострадавшего врачами оценивается как тяжелое, он в сознании.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в результате ДТП со скорой и AUDI в Челнах пострадали четыре человека – двое фельдшеров и два воителя. Один из медиков был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии.

