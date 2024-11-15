Постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге стал Шамиль Шаяхметов

Фото: tatspb.tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Им стал Шамиль Шаяхметов, который с конца марта находился на должности с приставкой и.о.

Из указа руководителя РТ следует, что он будет представлять интересы республики в Северной Столице в течение трех лет.

Напомним, что в феврале текущего года Раис Татарстана освободил от должности постпреда РТ в Санкт-Петербурге Рената Валиуллина, который решил перейти на другую работу.