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Постпредом Татарстана в Санкт-Петербурге стал Шамиль Шаяхметов
Раис Татарстана Рустам Минниханов назначил постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Им стал Шамиль Шаяхметов, который с конца марта находился на должности с приставкой и.о.
Из указа руководителя РТ следует, что он будет представлять интересы республики в Северной Столице в течение трех лет.
Напомним, что в феврале текущего года Раис Татарстана освободил от должности постпреда РТ в Санкт-Петербурге Рената Валиуллина, который решил перейти на другую работу.
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