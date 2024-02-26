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Политика 26 февраля 2024 15:06

Минниханов освободил от должности постпреда Татарстана в Санкт-Петербурге

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Ренат Валиуллин освобожден от должности постоянного представителя Татарстана в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Соответствующий указ появился на официальном сайте Раиса РТ Рустама Минниханова.

Согласно документу, Валиуллин покидает пост «в связи с переходом на другую работу».

Напомним, что бывший постпред возглавил исполком Ассамблеи народов Татарстана. Решение было принято на VI отчетно-выборной конференции организации в Казани.

Валиуллин был полномочным представителем Татарстана в Санкт-Петербурге с апреля 2015 года.

#Рустам Минниханов #Ассамблея народов РТ
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