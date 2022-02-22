Постпред США при ООН: Путин претендует «на все территории Российской Империи»

В своей речи, обосновывающей необходимость признания независимости ДНР и ЛНР, Президент России Владимир Путин обозначил претензии «на все территории Российской Империи». Таким мнением на заседании Совбеза ООН поделилась постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

«Президент Путин заявил, что Россия сегодня имеет законные притязания на все территории Российской Империи, той Российской Империи, которая была до Советского Союза сто лет назад, — цитирует ее РИА Новости. — Это включает всю Украину, Финляндию, Белоруссию, Грузию, Молдавию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Литву, Латвию и Эстонию, части Польши и Турции».

Томас-Гринфилд добавила, что «сейчас не 1919 год», поэтому необходимо двигаться вперед, а не смотреть назад.

Накануне ночью Президент России Владимир Путин подписал документ о признании суверенитета Луганской и Донецкой народных республик. Перед этим он выступил с обращением, в котором рассказал о необходимости данного шага. В том числе он заявил, что те, кто выбрал путь кровопролития, насилия и беззакония, не признают другого решения данного вопроса.