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Постпред РФ при ООН: Все причастные к обстрелу Белгорода понесут наказание
Все организаторы и исполнители понесут наказание за теракт в Белгороде. Это был преднамеренный неизбирательный удар по мирному городу, заявил на заседании Совбеза ООН постпред России Василий Небензя.
Он подчеркнул, что Чехия, снаряды которой использовались для обстрела города, Евросоюз, Великобритания и США являются соучастниками этой атаки.
«Одной из целей украинских ракет стал спорткомплекс „Динамо“ в Белгороде, где в этот момент проходили занятия по гимнастике с детьми. Другой — каток в центре города, где были родители с детьми. В целях увеличения количества жертв террористической атаки использовались кассетные боеприпасы», — заявил Небензя. Его выступление опубликовано в телеграм-канале МИД России.
Небензя заявил на заседании о 18 жертвах обстрела, однако к утру число погибших увеличилось до 22.
«Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание», — заключил он.
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