Отказ постпреда Чехии при ООН от участия в заседании Совбеза — это признак малодушия. Ведь именно из-за ракет этой страны погибли жители Белгорода при обстреле со стороны Украины. Об этом заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя. Об этом сообщает РИА Новости.

«Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился», — подчеркнул он.

Небензя обратил внимание на то, что обстрелы Белгорода не вызвали такого отклика, как созываемые киевским режимом заседания по антироссийской пропаганде.

«Хотим, чтобы граждане Чехии, как, впрочем, и других западных государств, подавляющее большинство из которых не настроено враждебно по отношению к России, понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства», — сказал постоянный представитель России.

Также он спросил, почему в заседании не участвует представитель Польши, который обвинял Россию в пуске ракеты, якобы залетевшей на территорию страны, которую, однако, «искали но не смогли найти 500 солдат войск территориальной обороны Люблинского воеводства». Заметил он и отсутствие представителя Европейского союза.

Напомним, что в результате обстрела центра Белгорода ВСУ накануне погибли 22 человека.